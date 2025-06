Alckmin aposta em melhora do governo nas próximas pesquisas: “Momento”

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), avalia que as próximas pesquisas de opinião vão trazer um cenário mais positivo para o governo. Levantamento Genial/Quaest divulgado nessa quarta-feira (4/6) aponta que a desaprovação da administração de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 57%, a pior marca do mandato.

Para Alckmin, o resultado é devido ao momento econômico do país, e deve melhorar a partir da queda no preço dos alimentos, impulsionada pela colheita da safra e a redução do dólar. Veja:

“Não vamos negar pesquisa, mas é o retrato de um momento. Nós tivemos, do ponto de vista econômico, um aumento da inflação e, especialmente inflação de alimentos, e isso deve mudar porque o clima ano passado foi muito ruim. Calor impressionante, uma seca impressionante. Derruba a safra e o preço sobe”, avaliou o vice-presidente.

Leia também

“Nós deveremos ter uma safra recorde, o que deve cair o preço de alimentos e também inflação. Tivemos um aumento do dólar muito forte, chegamos a R$ 6,20, que afeta a inflação. Ele já caiu para R$ 5,70. É um outro momento, tenho absoluta convicção de que nas próximas avaliações esse quadro deve melhorar”, destacou.

A terceira rodada da pesquisa apontou que 57% dos entrevistados desaprovam o governo do Lula, enquanto 40% aprovam — são os piores resultados deste mandato.

Os números mostram alta desaprovação, mas estabilidade: em relação à sondagem anterior, a parcela que não aprova o governo do petista oscilou um ponto percentual para cima – de 56%para 57%. A aprovação caiu o mesmo p.p. – de 41% para 40%.