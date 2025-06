Aleac realiza sessão solene em homenagem aos 51 anos do Corpo de Bombeiros

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizou, na manhã desta segunda-feira (23), uma sessão solene em alusão aos 51 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). A solenidade aconteceu no plenário do Poder Legislativo e foi fruto do requerimento nº 66/2025 de autoria do deputado estadual Arlenilson Cunha (PL), com o apoio da Mesa Diretora da Casa.

A homenagem celebrou mais de cinco décadas de serviços prestados pelos bombeiros militares acreanos à sociedade, reconhecendo o trabalho essencial da corporação nas áreas de prevenção, salvamento, combate a incêndios e apoio em situações de emergência e calamidade pública.

A solenidade teve início com a execução dos hinos Nacional e Acreano, interpretados pela cantora Yvana Pacífico, sob regência do maestro Lidson Martins, em um momento de forte simbolismo e emoção para os presentes. Durante a sessão, autoridades civis e militares, representantes de instituições públicas e membros da corporação prestigiaram o evento, que reforçou o compromisso do Parlamento Estadual com a valorização dos profissionais que arriscam suas vidas em defesa da população.

Autor do requerimento que deu origem à sessão solene, o deputado estadual Arlenilson Cunha destacou a trajetória de coragem e dedicação dos bombeiros militares acreanos ao longo das últimas cinco décadas. “É com imenso orgulho e gratidão que nos reunimos hoje para celebrar os 51 anos de dedicação, coragem e serviço do Corpo de Bombeiros do Acre. Vocês são verdadeiros guardiões da nossa comunidade, exemplos de dedicação e altruísmo, ” declarou o parlamentar, ao agradecer o trabalho de cada integrante da corporação na pessoa do comandante-geral, coronel Charles da Silva Santos.

Em seguida, o coronel Evandro Bezerra, secretário adjunto de Segurança Pública, ressaltou o papel estratégico do Corpo de Bombeiros dentro do sistema de segurança do Estado. “O Corpo de Bombeiros não atua apenas em sua missão fim de salvar vidas. Ele está presente em diversas frentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, como no Gefron por exemplo, onde seus operadores demonstram a mesma competência e preparo das demais forças policiais, ” destacou, ao reconhecer a versatilidade e o comprometimento da corporação nas mais diversas missões institucionais.

O coronel Carlos Batista, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Acre, também prestou sua homenagem à corporação, destacando o compromisso dos bombeiros com a população e expressando sua gratidão à instituição. “Isso só reflete no bom atendimento à população do nosso estado. Estou aqui com muita emoção e gratidão a Deus por tudo que realizei dentro da Instituição Corpo de Bombeiros, e que cada um dos senhores também está realizando,” afirmou. Ao encerrar sua fala, ele prestou continência aos colegas de farda: “Em forma de homenagear cada um de vocês pelo trabalho que fazem, eu presto aqui a minha continência com muita gratidão. Muito obrigado”.

á o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles da Silva Santos, fez um discurso emocionado, marcado por gratidão, referências históricas e um toque de informalidade. Ele agradeceu ao deputado Arlenilson Cunha pela realização da sessão e lembrou que a trajetória da corporação está intimamente ligada à da Assembleia Legislativa.

“A história do Corpo de Bombeiros, juntamente com a da Assembleia, se cruzam no ano de 1992. Tivemos aqui um marco histórico com a presença de militares como coronel Batista, capitão Almeida e outros ‘antigões’ que participaram daquele momento. A Casa do Povo sempre esteve aberta para apoiar o Bombeiro, desde a criação em 1974, passando pela emancipação em 1991 e em todas as mudanças legislativas, ” recordou o comandante.

Encerrando sua participação, o comandante Charles reforçou o clima de gratidão e reconhecimento, agradecendo aos familiares, amigos e companheiros de gestão que apoiam diariamente a missão da corporação.

“Agradeço a cada um dos senhores que está aqui nesse momento único e importante para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Agradeço aos seus familiares, aos amigos e ao excelentíssimo governador Gladson Cameli, que aprovou todas as ações apresentadas, voltadas ao atendimento da população acreana, ” afirmou. Ele também fez um agradecimento especial a todos os oficiais da corporação pela dedicação e compromisso. A cerimônia foi encerrada com entusiasmo, quando o comandante convidou os bombeiros se levantarem e entoarem em uníssono o lema da corporação: “Vidas alheias! Riquezas a salvar!”.