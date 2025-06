Além de Beiçola: confira lista dos moradores do Retiro dos Artistas

Marcos Oliveira, o eterno Beiçola, de A Grande Família, se mudou para o Retiro dos Artistas recentemente. O local conta com 55 celebridades, que vão de produtores culturais a músicos e até artistas plásticos.

Dentre as personalidades do local, estão Iris Bruzzi, atriz, ex-vedete e escritora, além do casal Flora Purim e Airto Moreira, consagrados na música. O local ainda abriga famosos que ficaram por trás das câmeras, como figurinistas, iluminadores, maquiadores, produtores, entre outros.

Ao Splash Uol, Cida Cabral, diretora e administradora do Retiro dos Artistas, explica que há uma curadoria dos artistas que tentam se mudar para o local. O pedido pode ser feito pelo próprio artista, familiares ou amigos.

“É marcada uma entrevista com esse pretendente e a equipe busca entender a real situação de vulnerabilidade daquele artista naquele momento. Hoje, a gente tem uma fila de nove artistas aguardando vagas”, declarou.

Confira, abaixo, os moradores do Retiro dos Artistas:

Adonis Karan – produtor cultural

Airto Moreira – baterista e percussionista

Aloísio Zaluar – artista plástico

Amarildo da Cruz – circense

André Luiz – ator

Ary Piassarollo – violonista, guitarrista, compositor e arranjador

Bida Nascimento – músico

Buca – radialista esportivo

Carlinhos Pandeiro de Ouro – percussionista

Charles Negrita – músico

Cida Freitas – maquiadora

Claire Digon – atriz

Fernando Otero – artista plástico

Flora Purim – cantora

Hélio Raymundo Santos Silva – escritor

Heloísa Helena – figurinista

Iris Bruzzi – atriz, dançarina, escritora e ex-vedete

Jaime Leibovitch – ator

Kari Lage – iluminador

Leonardo Thiré – ator

Lourival – circense

Luiz Filipe Amando – baterista

Manoel Peixoto – iluminador

Marco Antonio Coutinho – escritor

Marcelino Buru – ator

Maria da Conceição Costa Pacheco – circense

Marcos de Oliveira – ator

Mirabeaux Pinheiro da Silva – músico instrumentista

Morita – bailarina

Mauro Continentino – maestro

Pedro Paulo Castro Neves – cantor

Piucha – circense

Robertinho Silva – percussionista

Rubens Serrano – músico

Rita Maia – produtora cultural

Rui Resende – ator

Sandra Correa – pianista

Sergio Natureza – compositor

Sérgio Pagano – fotógrafo

Silvio Pozzato – ator

Sonia Zagury – atriz

Suzi Soledade – figurinista

Sueli Gregory – bailarina

Vera Moraes – produtora

Vini Aguiar – radialista e produtor artístico