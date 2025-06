Alerta amarelo: Norte e Centro-Sul do país devem ter chuva intensa nesta segunda

Um alerta amarelo para chuvas intensas está sob vigência nos estados da região Norte e Centro-Sul do país nesta segunda-feira (9). O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os alertas, classificados como de perigo potencial, devem atingir os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Segundo o Inmet, deve chover entre 40 e 60 milímetros no decorrer da manhã, com ventos que podem variar entre 40 e 60km/h. O alerta prevê ainda que há risco para quedas de energia, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O estado mais afetado pelas chuvas deve ser São Paulo, que tem grande parte do território sob alerta, com exceção do norte do extremo Sul.