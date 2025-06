Alesp aprova nova carreira na área social com salário de até R$ 21 mil

Um projeto de lei complementar aprovado nessa terça-feira (10/6) pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) cria a carreira de especialista social na Secretaria de Desenvolvimento Social, unificando os atuais cargos de agente de desenvolvimento social e especialista em desenvolvimento social.

A remuneração prevista tem salário inicial de R$ 8.469,40, podendo chegar a R$ 21.216,48 nos níveis mais altos. Atualmente, o agente recebe um salário inicial de R$ 2.520,86. Já o especialista tem o salário-base de R$ 3.370,91.

O ingresso à carreira será feito por meio de concurso público.

Veja as mudanças

Exigência de nível superior e experiência mínima de dois anos na área de atuação para ingresso na carreira, via concurso público.

Estruturação da carreira em seis níveis e três categorias, com critérios claros para progressão funcional e promoção.

Remuneração por subsídio, com salário inicial de R$ 8.469,40, podendo chegar a R$ 21.216,48 nos níveis mais altos.

Avaliação de desempenho anual e promoção a cada dois anos com base em desenvolvimento profissional.

Transição garantida para os atuais servidores, com preservação de vencimentos por meio de vantagem pessoal identificada.

O profissional que assumir a nova carreira ficará responsável por desenvolver instrumentos a serem utilizados para a execução de programas sociais nos 645 municípios do estado e a entidades e organizações que atuem na área.

A proposta, de autoria do Governo do Estado, foi aprovada com 63 votos favoráveis e nenhum contrário segue agora para sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).