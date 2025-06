Alexandre Correa e Edu Guedes iniciam batalha de recursos após decisão

Como já é de conhecimento público, os embates entre Alexandre Correa e Edu Guedes resultaram em condenações para o ex-marido de Ana Hickmann. O empresário foi condenado a três anos de prisão na esfera penal, enquanto na cível foi fixada a obrigação de indenizar o atual da apresentadora por ofensas propagadas a seu respeito.

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o caso ganhou recursos de ambas as partes no que diz respeito à condenação civil. No dia 11 deste mês, Alexandre Correa apresentou seu descontentamento através de um recurso chamado de “Embargos de Declaração”.

Leia também

Recurso de Alexandre Correa

No documento ao qual a coluna teve acesso, Alexandre Correa diz não entender o critério escolhido pelo juiz para sua condenação. O empresário afirmou que o áudio em que ofende Edu Guedes foi divulgado pelo jornalista Ricardo Feltrin.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Ana Hickmann, Alexandre Correa e Edu Guedes

Reprodução/ Instagram 2 de 7

Alexandre Correa

Reprodução/Instagram 3 de 7

Ana Hickmann e Edu Guedes

Reprodução/Instagram 4 de 7

O empresário Alexandre Correa

Divulgação 5 de 7

Ana Hickmann e Edu Guedes

Instagram/Reprodução 6 de 7

O empresário Alexandre Correa

Divulgação 7 de 7

Edu Guedes

Instagram/Reprodução

O ponto central do recurso está no fato de que ele não foi o responsável por dar publicidade às suas próprias falas. Na verdade, ele afirmou que apenas ocorreu uma conversa entre as duas partes “em off”, posteriormente exposta sem seu conhecimento ou autorização, logo, indevidamente.

Com base nessa alegação, Correa reforçou não ter havido afirmação pública de sua parte, fato esse que tornaria contraditória a decisão da Justiça que fixou seu dever de indenizar Edu em R$ 60 mil.

Alexandre questionou, ainda, a decisão da justiça de fixar honorários sucumbenciais na mesma proporção entre ele e Edu Guedes. Simplificando, o juiz da causa entendeu que as partes devem pagar um mesmo valor para o advogado de seu oponente.

Em português claro: Edu Guedes deverá pagar uma quantia ao advogado de Alexandre Correa. Em concomitância, o empresário pagará o mesmo valor ao advogado de Edu. O ex-marido de Ana Hickmann, no entanto, discordou da decisão, pontuando um desequilíbrio em seu seio.

Recurso de Edu Guedes

Edu Guedes também encontrou problemas na sentença do juiz da 38ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Segundo o chef, a decisão foi omissa ao deixar de apreciar seu pedido para que Alexandre Correa se abstenha de se manifestar injuriosa, difamatória ou caluniosamente a seu respeito.

Ambos os recursos, ainda muito recentes, não foram apreciados pela Justiça. Apesar de inaugurarem a batalha recursal do caso, outros documentos de maior grau de complexidade ainda podem surgir, originando pedidos mais graves e radicais em relação à condenação de Alexandre.

Só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos…