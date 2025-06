Alexandre Correa zomba de Ana Hickmann após ser condenado

Após ser condenado por calúnia contra Edu Guedes, o empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, reagiu de forma irônica nas redes sociais.

Em um post feito neste domingo (15/6), ele publicou uma imagem da ex-esposa gerada por inteligência artificial e compartilhou um texto sarcástico, sugerindo que a apresentadora quer vê-lo atrás das grades a qualquer custo.

O pronunciamento de Alexandre Correa

“Eu quero que o pai do meu filho seja preso. Não importa o motivo: pode ser a pensão, pode ser porque ofendeu alguém, não interessa. Quero vê-lo atrás das grades”, escreveu Alexandre, que completou a publicação com outra provocação.

“Sim, tentei sustentar a narrativa da agressão. Fiz de tudo: chorei, dramatizei, posei de vítima para quem quisesse ouvir. Não colou. Ainda assim, não desisti. Minha meta permanece a mesma: ver aquele homem preso”, diz o empresário em trecho do texto.

Entenda a decisão da Justiça

A publicação veio após decisão da 4ª Vara Criminal da Barra Funda, em São Paulo, que condenou Alexandre a 3 anos de prisão pelo crime de calúnia. De acordo com a sentença, o ex-marido da apresentadora acusou Edu Guedes de manter um relacionamento com Ana Hickmann durante o casamento dos dois, sem apresentar qualquer prova.

A juíza do caso entendeu que o empresário “extrapolou os limites da liberdade de expressão” ao fazer uma acusação grave sem fundamento, atingindo diretamente a honra do chef.

Além da pena de prisão, Alexandre já havia sido condenado a pagar R$ 60 mil de indenização por danos morais a Edu, após chamá-lo de “corno” em declarações de janeiro de 2024.

O que diz a defesa de Alexandre Correa

O advogado de defesa do empresário, Bruno Ferullo, afirmou em nota ao G1 que recorrerá da decisão. “Respeitamos o entendimento adotado pelo juízo competente, mas desde já informamos que a referida decisão não transitou em julgado e será objeto de recurso, conforme assegurado pela legislação brasileira.

A defesa confia na reversão da condenação pelas instâncias superiores, especialmente diante de elementos que demonstram a ausência de dolo específico na conduta atribuída a Alexandre, bem como a existência de circunstâncias que descaracterizam o tipo penal imputado.”

Relembre

O episódio se soma ao histórico conturbado do fim do casamento de Ana e Alexandre, que se separaram em meio a uma série de acusações. Em dezembro de 2023, Ana Hickmann registrou boletim de ocorrência por violência doméstica, alegando ter sido agredida pelo ex-marido.

Ela também afirmou que descobriu dívidas contraídas por ele em seu nome, sem seu conhecimento. Correa nega as acusações e diz que jamais cometeu qualquer crime financeiro.