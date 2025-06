Alexandre Frota chora ao lembrar que fez filme adulto para não passar fome

Alexandre Frota, 61, não segurou as lágrimas ao receber uma homenagem de Luciano Huck neste domingo (8). O apresentador leu publicamente um email escrito por ele, que conta detalhes de sua vida, inclusive que virou o maior ator de filmes adultos, em 2006, e que entrou nesse universo para não passar fome.

“De chefe da torcida do Flamengo, a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians, deputado federal, minha vida tem sido muito intensa. Sofri muito, mas calado. Sempre me virei e, em 2006, me tornei o principal ator de filmes adultos do país. Fiz isso para não morrer de fome e me levantei com isso“, dizia parte do texto lido no palco do Domingão com Huck.

O ator confessou no texto que este era um pedido de ajuda para tentar melhorar a imagem dele para a mídia, porque quer que a filha Bella, de seis anos, veja saiba que o pai teve uma história de muito sucesso na emissora.

“Queria que minha filha, minha família, tivessem muito orgulho do pai ser lembrado. A vida passa rápido demais, nunca sabemos quando iremos e eu queria deixar minha filha orgulhosa do pai. Pode deixar um pedido ousado, mas eu queria muito que você me ajudasse nessa missão.”

Frota foi ao programa para participar do quadro Batalha do Lip Sync. Na primeira dublagem, Alexandre Frota se apresentou como Evandro Mesquita no comando da Blitz, com a música “Você Não Soube Me Amar”. Logo depois, ele se vestiu com roupas características do cantor Chorão (1970-2013) e dublou a música “Proibida Pra Mim”, do Charlie Brown Jr.