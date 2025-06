Alexandre Frota expõe afastamento do filho há 10 anos: “Ele não quer contato comigo”

O ator e vereador Alexandre Frota, de 61 anos, revelou que está há dez anos sem contato com o filho mais velho, Mayã Frota, de 21. Segundo ele, o afastamento foi uma decisão do próprio jovem, motivado pelo histórico de vício em drogas e atuação em filmes adultos do pai.

Em entrevista à Veja, Frota contou que, mesmo durante sua entrada na política em 2018, esperava aproximação com o filho, mas foi surpreendido:

“Ele próprio procurou esse distanciamento. Achei que ele estivesse curtindo minha entrada na política, mas não. Ele foi duro nas críticas. Ele não quer por perto um cara que foi ex-viciado, que fez filmes adultos e que se tornou deputado federal. Ele escolheu esse caminho. Mora na Alemanha e eu no Brasil, e está tudo certo”, declarou.

“Me orgulho de ser um ex-viciado que venceu”

Frota também desabafou sobre os julgamentos que sofreu do filho, principalmente após vencer o vício:

“Quando me tornei deputado federal, Mayã deu uma declaração pesada, dizendo que eu era um ex-viciado. Mas acho que ele deveria bater palmas. Talvez ele não entenda o quanto é grande a vitória de um ex-viciado que conseguiu sair das drogas. Me orgulho, sou um vitorioso.”

Mayã é fruto do antigo relacionamento de Frota com Samantha Lima Gondim. Atualmente, o jovem vive na Alemanha e é pai de Eloise, nascida em agosto de 2024, primeira neta de Alexandre Frota — que ainda não conheceu a menina.

Pai de três, Frota fala sobre relação com os outros filhos

Além de Mayã, Alexandre Frota é pai de Enzo, de 18 anos, que ele adotou oficialmente, e de Bella, de 6 anos, filha com a influenciadora fitness Fabi Frota.

“Hoje tenho certeza que sou um grande pai para a Bella e o Enzo. Participo, educo, mostro a vida para eles. Consegui adotar o Enzo e colocar meu nome no sobrenome dele com autorização do pai biológico.”

O distanciamento entre Frota e Mayã veio à tona em 2018, quando o jovem criticou publicamente a eleição do pai:

“Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal, eu não sei. Pelo menos agora ele não vai poder dizer que não tem dinheiro para pagar pensão.”

📌 Leia a matéria original: Veja – Alexandre Frota revela que não fala com o filho há 10 anos

🖊 Matéria adaptada pela ContilNet com informações do site Contigo!