Alexandre Frota pode ter mandato cassado em Cotia após denúncia do CREMESP

Alexandre Frota foi eleito vereador de Cotia, na Grande São Paulo, no ano passado e desde então exerce o trabalho político na cidade. Mas segundo informações obtidas com exclusividade pelo portal LeoDias por meio de uma fonte com acesso direto aos autos, Frota pode ter o mandato cassado após uma denúncia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP.

Há cerca de vinte dias, a Câmara Municipal de Cotia recebeu um pedido do CREMESP para apuração da conduta do vereador, que segundo eles, realizou quebra de decoro parlamentar e abuso de direito ao fiscalizar os atendimentos médicos e as condições de saúde local.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Alexandre Frota Reprodução Alexandre Frota Reprodução Alexandre Frota Divulgação Alexandre Frota Reprodução Reprodução/LeoDiasTV Voltar

Próximo

As vistorias de Frota ocorreram na UPA Atalaia, Hospital Infantil de Cotia e UPA Parque São George, nas madrugadas. Conforme o documento redigido pelos representantes da saúde de São Paulo, foram feitas “sempre de maneira intimidadora, usando tons de ameaça depreciativa, adentrando setores de acesso restrito (salas amarela e vermelha), bem como invadindo consultório durante atendimento médico, inclusive, no caso, durante atendimento médico prestado a menor de idade e também intimidando os médicos presentes no local durante suas vistorias”.

Alexandre Frota, por sua vez, expôs publicamente nas redes sociais flagras graves na saúde de Cotia: médicos dormindo durante o expediente, falta de ar-condicionado, escassez de medicamentos, filas intermináveis e casos de má conduta por parte de servidores públicos.

Desta forma, a Câmara de Cotia poderá abrir um processo de cassação contra o vereador, conforme solicitado pelo CREMESP. Frota constituiu o advogado Dr. Arthur Rollo para cuidar de sua defesa e esteve em Brasília reunido com especialistas para reforçar sua estratégia jurídica. Procurado, declarou que não comentará o caso enquanto estiver em trâmite, mas garantiu que confia plenamente na Justiça e em sua equipe.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP foi procurando pela nossa reportagem, mas não retornou o contato. O espaço segue aberto para o mesmo.

Veja o comunicado completo da equipe de Alexandre Frota:

“Há cerca de vinte dias, a Câmara Municipal de Cotia recebeu um ofício movido pelo Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo), exigindo explicações e tentando impedir que o vereador Alexandre Frota siga realizando fiscalizações nas unidades de saúde do município. Frota, que vem se destacando por sua atuação fiscalizatória, expôs publicamente problemas graves: médicos dormindo durante o expediente, falta de ar-condicionado, escassez de medicamentos, filas intermináveis e casos de má conduta por parte de servidores públicos.

Em vez de investigar as denúncias e corrigir os problemas, setores da política local parecem determinados a punir quem teve coragem de mostrar a verdade. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Cotia — composta por um grupo de vereadores, incluindo Felipe Variedade e Serginho — poderá abrir um processo de cassação contra o vereador, por exercer seu dever constitucional.

Juristas e especialistas políticos veem o caso como uma clara tentativa de censura. “Estamos diante de uma aberração jurídica”, afirmou a advogada Dra. Luciana Gaston. “A Constituição Federal, em seu artigo 31, assegura ao vereador o direito — e o dever — de fiscalizar os serviços públicos. Tentar cassar um mandato por isso é institucionalizar a perseguição.”

Frota constituiu o advogado Dr. Arthur Rollo para cuidar de sua defesa e esteve em Brasília reunido com especialistas para reforçar sua estratégia jurídica. Procurado, declarou que não comentará o caso enquanto estiver em trâmite, mas confia plenamente na Justiça e em sua equipe.

Reconhecido por seu trabalho social, Alexandre Frota tem conduzido projetos de doação de cestas básicas, leite e medicamentos, além de facilitar o acesso de famílias vulneráveis a exames, consultas e cirurgias. “Querem silenciar quem não aceita o abandono da população”, afirmou um assessor próximo.

A crise política em Cotia levanta uma pergunta inquietante: quando denunciar virou motivo para punição, quem está realmente quebrando o decoro?

A realidade é dura e escancarada: quem fiscaliza, vira réu. E quem abandona o povo, segue impune”.