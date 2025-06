Alexandre Frota vira piada ao homenagear artista no Domingão: ‘Parecendo Xororó que tomou bomba’

Neste domingo (8), Alexandre Frota participou do Domingão com Huck para disputar contra Eri Johnson na Batalha do Lip Sync, quadro no qual famosos homenageiam artistas da música ao dublar e se produzir como as estrelas escolhidas.

Na primeira apresentação, Alexandre surgiu como Evandro Mesquita, vocalista da banda Blitz, e dublou Você Não Soube Me Amar, sucesso do grupo musical. Ed Gama, humorista que participa do semanal, não perdeu a oportunidade de zoar o visual de Frota.

“Tá lindo, tá parecendo Xororó que tomou bomba”, disparou o comediante, causando uma crise de risos em Luciano Huck. “Dá pra gente concentrar aqui, por favor? Quero mandar um beijo para o Evandro Mesquita”, disse o apresentador.

Depois, Eri surgiu como Ritchie e também interpretou Cláudia Leitte. Alexandre ainda viveu Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., e na votação popular venceu Johnson e foi embora com o cinturão, uma espécie de troféu da competição.

ALEXANDRE FROTA REVELA TRETA COM O EX-JOGADOR EDMUNDO

Alexandre Frota foi entrevistado no Podshape, podcast do Youtube apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, e revelou um desentendimento que possui com o ex-jogador e comentarista esportivo Edmundo por causa de uma polêmica pessoal.

“A gente teve uma tretinha mais ou menos. Lembra da Cristina Mortágua? Ela deu uma entrevista para a revista Veja dizendo que não sabia de quem era o filho dela. Se era do Edmundo, do Frota, do Renato Gaúcho, do Eri Johson e tinha mais um”, contou o famoso.

“E no final o filho era do Edmundo, mas ela colocou o nome de Alexandre”, disse ele se referindo a Alexandre Mortágua, que atualmente está com 30 anos. “E ai, sabe rolou um blá, blá, blá, uma discussão. Ah, então aí ele ficou puto”, finalizou Frota.