“Uma reconexão com o passado”. Foi assim que Alexandre Frota definiu o sentimento de retornar à TV Globo, 25 anos após seu desligamento da empresa. O ator vai participar da estreia da nova temporada da Batalha do Lip Sync, do Domingão, que vai ao ar domingo (8/6), e conversou com a coluna com exclusividade enquanto ia para o ensaio.

Durante o bate-papo, o influenciador recordou a última vez que atuou na emissora dos Marinhos: “Estou muito feliz e emocionado de voltar à TV Globo 25 anos depois. Minha última participação aqui foi quando protagonizei Malhação, em 1999 e 2000. De lá pra cá, nunca mais entrei aqui”, disse, antes de completar:

“Fiquei aqui 12 anos, entre novelas, minisséries, especiais e na área de eventos. Tenho grandes amigos aqui. Não tenho palavras para agradecer ao Luciano [Huck] pelo convite. A importância de participar de um dos quadros de maior sucesso, estreia da nova temporada”, contou.

O convite

Ainda na entrevista, Alexandre Frota se emocionou ao lembrar o convite: “O Luciano está dando oportunidade para que minha filha de 6 anos possa me ver na televisão, num horário bacana, fazendo um espetáculo musical superbem produzido. Foi uma reconexão com o passado”, definiu.

Alexandre Frota posa no palco do Domingão

Camarim de Alexandre Frota

Alexandre Frota posa na entrada da TV Globo

Alexandre Frota volta à Globo após 25 anos e recorda mágoa: “Superei”

Justiça ordena que Alexandre Frota exclua vídeo que expôs médica

Alexandre Frota ajudou homem a desistir de se matar

Sem dar spoiler do show que vai apresentar, o ex-deputado revelou como foi a decisão: “Já sei quem vou dublar, mas não posso falar. Foram escolhas da minha esposa, Fabi. Tenho certeza que vai surpreender o público. Como o Luciano falou, vai ser épico”, garantiu.

Mágoa por conta da saída

O ator também comentou sobre a mágoa que tinha com a empresa, mas afirmou ter superado: “Acho que não deveria ter saído do jeito que saí. Nunca fui demitido, a TV Globo não renovou meu contrato num momento em que eu estava muito bem. Mas superei isso. A vida e o tempo cicatrizam e você acaba superando as coisas do passado”, declarou.

E continuou seu desabafo: “A vida tem me ensinado muito. E esse amadurecimento que tive nos últimos anos, como homem, ser humano e pai. No final, é isso que vale. Tô muit tranquilo, feliz e focado. Vou brilhar, podem ter certeza”, apontou.

NO fim, Alexandre Frota detalhou sobre sua experiência: “Isso é diferente de tudo o que eu tenho feito nos últimos 10 anos, quando me dediquei a salvar vidas, ajudar pessoas. Ter voltado a uma superprodução é um curto circuito na cabeça, é fantástico. Túnel do tempo”, encerrou.