Aliado de Gerlen Diniz detona governo de Gladson na Câmara de Sena Madureira

Na noite desta terça-feira (10), o vereador Francisco Maia, aliado do prefeito Gerlen Diniz, resolveu “morder” o governo do Acre durante discurso na Câmara de Sena Madureira.

Sem meias palavras, ele criticou o sistema estadual de educação e disse que Sena Madureira foi “abandonada” pelo governador Gladson Cameli — que também é seu aliado.

Uma liderança do Progressistas, que pediu ao ContilNet para não ter seu nome revelado, disse que a “eleição 2026 já começou” — e que os opositores do governo são, na maior parte, políticos de direita e ligados ao próprio Cameli. “Ou seja, o ‘fogo amigo’ parece que virou rotina por aqui, e a gente fica pensando: qual a intenção de um aliado do prefeito bater no governo quenele mesmo faz parte?”, pergunta.

No final das contas, parece que, na política acreana, a única certeza é a dúvida. E o jogo mal começou.