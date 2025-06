Aline revela se tem arrependimento por deixar a Polícia após BBB25

A ex-BBB Aline Patriarca revelou se tem arrependimento por ter decidido deixar o cargo na Polícia Militar da Bahia para entrar no reality show da Globo. Durante a reflexão, ela destacou que foi uma “honra” entrar para a corporação e destacou as experiências que viveu como agente. As informações são da CNN, divulgadas nesta sábado (7/7).

“Tudo que eu vivi lá foram experiências que eu vou levar para a vida. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade de entrar no BBB também”, iniciou ela, que afirmou não ter se arrependido da decisão.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram Aline Patriarca durante participação no quadro “Bombástico” Reprodução: Globo Reprodução Aline Patriarca Reprodução Voltar

Próximo

A ex-confinada explicou que o aprendizado no antigo trabalho a ajudou durante durante os meses que ficou no reality show: “Eu encerrei o ciclo na polícia, mas eu sou muito feliz também por ter conquistado muitas amizades, por ter vivido coisas que eu sei que lá na frente farão toda a diferença e fizeram no programa também. Eu sou uma mulher muito agitada e impossível em alguns momentos, mas a Polícia me trouxe essa serenidade, sabe, uma visão de responsabilidade que eu acredito que fizeram toda a diferença também.”

Ela foi exonerada no dia 17 de janeiro de 2025, conforme ao Diário Oficial do estado. Atualmente, ela trabalha como influenciadora.