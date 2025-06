Alisson analisa início de Ancelotti na Seleção e elogia: “Simples”

A Seleção Brasileira se prepara para encarar o Paraguai na próxima terça-feira (10/6), às 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Será o segundo compromisso do técnico Carlo Ancelotti sob o comando da Amarelinha, o primeiro em território nacional.

O goleiro Alisson concedeu entrevista coletiva neste sábado (7/6) e falou sobre os primeiros dias de Ancelotti na Seleção. Para o arqueiro, o italiano organizou defensivamente a equipe brasileira.

Carlo Ancelotti estreou na Seleçao Brasileira em 5 de junho, contra o Equador.

Alisson é titular da Seleção Brasileira.

Equipe brasileiro já treinou sob olhares de Carlo Ancelotti.

“Acho que o mister trouxe uma organização defensiva muito boa para esse jogo, especificamente contra o Equador. Uma equipe física, de muita velocidade, que usa muito a bola longa. Demandaria da nossa equipe igualar os duelos, chegar firme, ser forte. Ele trouxe para essa primeira partida um foco, ter um sistema defensivo sólido, acredito que isso é uma base para toda boa equipe”, avaliou Alisson.

O jogador aproveitou a entrevista para tecer elogios ao novo comandante. Segundo Alisson, Ancelotti é objetivo ao expôr suas ideias, seja dentro ou fora das quatro linhas.

“O que me chama a atenção é a simplicidade dele ao falar, seja no dia a dia, seja na preparação do jogo, nos treinamentos… Chama a atenção a simplicidade como ele expõe as ideias, simples, objetivo, claro no estilo do time que ele quer. Isso facilita a compreensão”, destacou o goleiro.