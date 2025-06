Alok apresenta seu espetáculo audiovisual com Urban Theory no Domingão com Huck

Alok transformou o palco do Domingão do Huck, neste domingo (22/6), numa experiência audiovisual com dança, projeção humana e uma performance sincronizada com o grupo Urban Theory com dançarinos treinados no Brasil.

O que muita gente não sabe é que tudo isso faz parte de um projeto que ele vem preparando há meses e que vai ganhar uma mega versão ao vivo, com estrutura gigante e o maior uso de drones e lasers já feito num show na América Latina. O show será realizado na Arena Pacaembu, em São Paulo, no próximo sábado (28/6).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Voltar

Próximo

Com mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais e cinco bilhões de visualizações em seus vídeos, o Urban Theory já participou de programas consagrados como “The Tonight Show with Jimmy Fallon” e “Saturday Night Takeaway”, além do reality show “World of Dance”, apresentado por Jennifer Lopez. O grupo é reconhecido pela habilidade no “tutting”, técnica que forma desenhos geométricos com os braços e as mãos.

Mais infos: @aureatour