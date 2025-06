alok-revela-segredo-para-manter-o-casamento-sem-crises:-“olhar-para-as-qualidades”

Discreto quando o assunto é vida pessoal, Alok deixou a reserva de lado e abriu o jogo em entrevista ao titular do portal LeoDias. Antes de agitar o São João de Petrolina, em Pernambuco, na noite do último sábado (21/6), o DJ trouxe detalhes da rotina com a família e revelou o que faz para manter o relacionamento com Romana Novais longe de crises.

Para Alok, o momento mais desafiador do relacionamento foi em 2020. Em janeiro, chegou o primogênito do casal, Ravi. Em dezembro, uma surpresa: a segunda filha, Raika, nasceu prematura devido a complicações da Covid na mãe, Romana. Na época, o artista ficou se sentindo culpado, porque acreditava que havia transmitido a doença para esposa.

No entanto, o músico destaca que a situação foi mais uma “crise pessoal”, já que o casamento segue blindado: “Porque crise de relacionamento a gente não passou. A gente é muito bem resolvido, assim, sabe?”, explica o famoso, que revela o grande segredo de uma relação de sucesso: “Tentar encontrar no outro quais são as qualidades, não só os defeitos”.

Essa é a “grande escolha” que Alok e Romana fazem todos os dias: “Porque, se você quiser encontrar defeitos nas pessoas, você vai encontrar… como se ela só tivesse aquilo. Então, eu tento sempre olhar para as qualidades e ser uma pessoa melhor. Eu era muito bagunceiro, tinha várias coisas que fui melhorando para estar em casa”, declarou.

Alok também comenta que prefere manter a família protegida e longe dos holofotes. Mais reservado por natureza, ele respeita quem gosta de se expor, mas explica que, para ele, não há sentido em mostrar bens materiais ou conquistas apenas para impressionar o público, especialmente se isso pode fazer alguém se sentir mal.

Por fim, o DJ destaca que gosta de se conectar de verdade com o público e, por isso, não hesita em abrir sobre suas “crises existenciais” e desafios emocionais, como uma forma de ajudar quem enfrenta situações parecidas. Longe de ser um personagem, ele garante que é autêntico e real em cada palavra que compartilha.