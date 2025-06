Alta na ocupação hoteleira em Cruzeiro do Sul antecipa impacto turístico da Expoacre Juruá

A movimentação em torno da Expoacre Juruá e da agenda cultural em Cruzeiro do Sul já começa a impactar positivamente o setor turístico do município. A rede hoteleira vive um momento de alta demanda, com quase 100% de ocupação em vários estabelecimentos e visitantes em listas de espera em busca de acomodações durante o período da feira.

No Swamy Hotel, um dos mais tradicionais da cidade, a procura surpreendeu até os profissionais mais experientes. Segundo a recepcionista Carina do Nascimento Lima, o interesse por hospedagem começou antes mesmo do anúncio oficial da programação da Expoacre Juruá.

“Está bastante lotado. Antes, por conta do grupo do filme Zeni e Zeppelin, e agora, por causa desse evento que vai acontecer, que é a Expoacre Juruá. Temos capacidade para aproximadamente 300 hóspedes, além de oferecer serviços como lavanderia e garagem privativa, o que torna a procura ainda maior”, explicou Carina.

No Hotel Apuí, outro ponto tradicional de hospedagem da cidade, o cenário também é de grande procura. O gerente Marcelo Castro Leite afirmou que o movimento deste ano superou as expectativas.

“Já estamos com quase 100% de ocupação para o período da feira. Um mês antes, a gente já estava com quase todos os quartos reservados, o que não é comum. Nos anos anteriores, por essa época, não estávamos assim. Acredito que o anúncio dos shows e as festividades do Novenário também contribuíram bastante”, destacou.

O Hotel Apuí dispõe de 31 apartamentos, com capacidade total para cerca de 60 hóspedes, e deve alcançar lotação máxima nos dias principais da feira.

A combinação entre a Expoacre Juruá, o Novenário de Nossa Senhora da Glória e outros eventos culturais reforça o papel de Cruzeiro do Sul como polo de turismo regional. Além de movimentar hotéis, o fluxo de visitantes deve aquecer setores como alimentação, transporte e comércio local, consolidando a importância econômica do calendário festivo na região.