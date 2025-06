Alvo de operação, Vivi Noronha questiona ação policial após revogação da prisão de Poze

Vivi Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, usou as redes sociais para denunciar uma invasão que teria ocorrido em sua casa durante uma operação policial nesta terça-feira (3/6). Ela questiona o momento da ação, que aconteceu logo após a revogação da prisão do marido, e relatou que ela, sua família e amigos foram tratados como criminosos. A influenciadora é alvo de uma operação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ).

A empresária se manifestou por meio das redes sociais de Mc Poze. “Vivi aqui, estou sem meu insta. Vou me comunicar pelo do Marlon, hoje mais uma vez minha casa foi violada e eu, minha família e amigos fomos tratados como bandidos e tivemos nossa privacidade invadida”, escreveu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vivi Noronha Reprodução MC Poze do Rodo e Vivi Noronha Reprodução MC Poze do Rodo e Vivi Noronha Divulgação Vivi Noronha e MC Poze do Rodo Instagram Voltar

Próximo

“Alguém acredita que foi por acaso essa operação? Logo no dia que vão soltar o Marlon e um dia depois de eu denunciar as atrocidades que a polícia vem fazendo, o caso do sumiço dos ouros e a humilhação racista e desnecessária a qual eles nos expuseram no dia da prisão do Marlon?”, questionou a influenciadora.

A esposa de MC Poze do Rodo, é alvo de uma operação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ). Ela e sua empresa de produtos cosméticos para o cabelo, My Moment by Vivi, foram apontadas na investigação como beneficiárias diretas de recursos provenientes do Comando Vermelho.