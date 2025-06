Alysson confirma envio da reforma da Previdência e diz que proposta à Educação sai até julho

O vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Rio Branco, Alysson Bestene, afirmou que a gestão municipal está cumprindo o calendário de negociações estabelecido com o sindicato da Educação, que deflagrou greve recentemente.

Segundo ele, a principal pauta no momento é a reforma da Previdência, que será enviada à Câmara Municipal antes do recesso parlamentar.

“Tivemos reunião com os sindicatos no dia 10, como previsto. Estabelecemos um calendário e estamos cumprindo. A reforma da Previdência é a primeira medida, que vamos encaminhar à Câmara ainda este mês. Em seguida, teremos uma proposta concreta para ser avaliada pelas categorias, creio que até o final de julho”, afirmou Bestene.

O secretário destacou que a Prefeitura está comprometida tanto com a valorização dos servidores quanto com a normalização do calendário escolar. A paralisação dos professores provocou a suspensão de aulas em parte da rede municipal.

Bestene informou que, em diálogo com as direções das escolas, já estão sendo discutidas alternativas para recompor os dias letivos perdidos.

“Estamos conversando com os diretores de todas as unidades escolares para minimizar o impacto no calendário. A intenção é evitar que o ano letivo se estenda demasiadamente em 2026. Muitas escolas já se planejam para repor aulas aos sábados e, possivelmente, em alguns feriados”, explicou.

A gestão municipal deve apresentar até o fim de julho uma proposta formal para atender às demandas da categoria, como parte do compromisso firmado durante o período de greve.