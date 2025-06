Alysson publica novas nomeações e exonerações na Prefeitura; veja a lista completa

A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (11) uma série de atos administrativos que envolvem nomeações, exonerações e designações em diversas secretarias municipais. As mudanças afetam áreas como saúde, meio ambiente, educação, assistência social, esporte e planejamento. As mudanças foram assinadas pelo vice-prefeito Alysson Bestene.

Na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), a servidora Eliana de Souza Martins Lima foi designada para responder interinamente pela gestão da Unidade de Acolhimento Drª Maria Tapajós.

Já na Secretaria de Agropecuária (SEAGRO), o servidor Raimundo Bento das Chagas foi exonerado e, em seu lugar, foi nomeado José Maria de Assis, que assume um cargo comissionado de referência CC-1.

Reforço no meio ambiente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) teve várias alterações. Entre elas, a designação de Welberlúcio D’Ávila Freitas para chefiar a Divisão de Combate à Poluição Sonora, e Lusiane Moreira Melo para a Divisão de Infrações Contra Fauna e Flora. Também foram designados Marconde Maia Ferreira, Greyce Kelly Ditomaso, Fabrício Alves de Oliveira e Cássia Souza de Melo para cargos de chefia e gerência em departamentos ligados ao controle ambiental e licenciamento.

Mudanças na Educação e Planejamento

A Secretaria Municipal de Educação (SEME) também passou por mudanças. João Antônio Thomaz de Menezes Filho foi designado como chefe da Divisão de Tecnologia da Informação, e Gabriela Possidonio de Queiroz como diretora de gestão, entre os dias 20 e 22 de maio. A chefe de gabinete, Rayane Camila de Souza Bandeira Pinto, assumiu interinamente a pasta entre os dias 9 e 11 de junho.

Já a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) teve Alexandra Mirella Barroso Martins designada como chefe da Divisão de Prestação de Contas, com função gratificada.

Saúde: novas nomeações e unidades

Na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), houve a exoneração de Patrícia Lopes Lima da Silva, além da nomeação de José Carlos Ferreira, Maria Sandra Oliveira da Silva, Antônia Marcicleia da Silva Freitas e Maicon Gutemberg da Silva Martins para cargos comissionados.

Também foram designados Carlessandra Ripardo Tavares e Emerson Bezerra da Rocha para gerir unidades de atenção primária da capital.

Outras mudanças

Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Johnatan Alves das Chagas foi designado para chefiar a Divisão de Turismo Histórico e Cultural, após a exoneração de Gleison José de Sousa Xavier.

A Prefeitura também designou o secretário da Casa Civil, Valtim José da Silva, para responder temporariamente pelas secretarias de Planejamento e Finanças, entre os dias 25 e 28 de junho. Além disso, Laura Mônica Braga Ribeiro foi nomeada como auditora-chefe da Controladoria Geral do Município, de 16 a 18 de junho, durante o período de férias do titular.

Na Secretaria de Esportes (SEMUE), Raimundo Nonato Vieira da Silva foi nomeado para cargo comissionado de referência CC-2. E no Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), Cleider Freire de Souza Júnior assumiu como contador responsável.

Por fim, a publicação inclui a exoneração, a pedido, de quatro servidores da área de Educação: Shirlene Feitosa, Francelicia Costa, Savio Alencar e Weverton Cruz. E no Conselho Tutelar, Yndaiara da Cunha Gomes foi designada para responder como suplente no 2º Conselho Tutelar de Rio Branco.

