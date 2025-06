Alysson publica uma lista de novas exonerações e nomeações na prefeitura de Rio Branco; confira

O Diário Oficial do Estado (DOE) do Acre veio recheado de novas nomeações e algumas novas exonerações, na edição publicada na manhã desta segunda-feira (2). As novas admissões e demissões foram assinadas pelo prefeito de Rio Branco em Exercício, Alysson Bestene.

Dentre as secretarias que receberam um reforço em seu pessoal, estão a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Secretaria Municipal de Educação (Seme).

Enquanto isso, a lista de exonerados do Diário Oficial do Estado Secretaria Municipal de Educação (Seme), Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) e Procuradoria Geral do Município (PGM). Confira na íntegra a lista no PDF abaixo: