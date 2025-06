Ama o frio? Veja 11 concursos públicos abertos e previstos em regiões geladas do Brasil

Para quem adora temperaturas baixas e sonha com estabilidade no setor público, junho chegou com ótimas oportunidades! Um levantamento recente destacou 11 concursos públicos em andamento ou com editais prestes a serem lançados, todos localizados em regiões mais frias do Brasil.

Há vagas nos estados do Sul — Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina — além de chances no Distrito Federal, São Paulo e Goiás, onde o frio também se faz presente em determinadas épocas do ano.

Confira a seguir os concursos públicos abertos e previstos em locais de clima ameno e salários atrativos:

📌 Concursos públicos abertos

✅ Ministério Público de São Paulo (MP-SP)

Cargo: Analista Jurídico (cadastro reserva)

Salário: R$ 10.370,42

Inscrições: 23/6 a 22/7

Provas: 14/9 (objetiva) e 30/11 (discursiva)

Link para inscrição (Vunesp)

✅ Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR)

Cargo: Técnico Judiciário (nível médio)

Vagas: 60

Salário: R$ 9.582,99

Inscrições: até 7/7

Provas: 24/8

Link para inscrição (Instituto AOCP)

✅ Sefaz Goiás (Sefaz-GO)

Cargo: Auditor Fiscal

Vagas: 200 + 100 (cadastro reserva)

Salário: R$ 28.563,30

Provas: 31/8

Situação: Edital suspenso temporariamente

Mais informações aqui

✅ Prefeitura de Romelândia (SC)

Cargos: 33 diferentes cargos para todos os níveis

Salários: R$ 1.800,00 a R$ 29.240,04

Inscrições: até 23/6

Provas: 6/7

Inscreva-se no Instituto Evo

🔜 Concursos públicos previstos

🟡 Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC-RS)

Vagas: 720 (nível superior)

Cargos: Inspetor e Escrivão

Salário: R$ 6.748,84

Edital: iminente (banca já contratada: Fundatec)

🟡 Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS)

Cargos: Oficial e Auditor de Controle Externo

Vagas: 45

Salários: R$ 9.303,34 a R$ 19.527,97

Edital: em elaboração (banca definida: Cebraspe)

🟡 Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC)

Cargo: Auditor Fiscal de Controle Externo

Vagas: 20 + cadastro reserva

Salário: até R$ 17.928,13

Áreas: Administração, Direito, Engenharias, Contábeis, TI e outras

🟡 Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF)

Vagas: 379 imediatas (Soldado, Oficial, Complementar)

Salários: R$ 6.307,17 a R$ 14.031,15

Banca: Idecan (contratação em andamento)

🟡 Sefaz do Distrito Federal (Sefaz-DF)

Vagas: 265 + cadastro reserva

Cargo: Auditor Fiscal da Receita

Salário: até R$ 32 mil

Banca: em fase de definição

🟡 Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO)

Cargos: Analista Judiciário (Judiciário e Administrativo)

Salário: até R$ 10.400,74

Situação: concurso autorizado

🟡 Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP)

Vagas: 200 para Auditor Estadual de Controle

Salário: R$ 17.850,00 a R$ 27.809,72

Banca provável: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Se você é concurseiro e ainda não decidiu onde prestar concurso, que tal unir estabilidade financeira e qualidade de vida? Essas regiões, além do friozinho gostoso, oferecem grandes oportunidades!

📝 Matéria adaptada por ContilNet, com informações do Direção Concursos.