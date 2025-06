Amado Batista rebate críticas por casamento com mulher mais jovem: “Precisam respeitar”

Amado Batista voltou a comentar sobre as críticas envolvendo sua relação com Calita Franciele. Ele e a miss têm 51 anos de diferença — o cantor tem 74 e ela 23. Os dois se casaram com direito a um festão, em março.

Para o veterano, o casal é vítima de preconceito e de atitudes desrespeitosas por conta da idade. Em entrevista ao canal “Rokast”, o artista lamentou: “É ridículo. As pessoas não têm o que fazer. Elas precisam respeitar. Existiram elogios, mas também tiveram críticas ridículas”. iniciou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução Amado Batista e Calita Franciele / Instagram Foto: Liberdade FM/Reprodução Calita e Amado Batista comemorando aniversário da moça Reprodução: Instagram Calita no estádio com Amado Batista Reprodução / ESPN Voltar

Próximo

“Você se meter na vida das pessoas sem conhecer ninguém é, no mínimo, ridículo. As pessoas são preconceituosas demais, isso é que é ruim. E dentro daquele preconceito, acabam desrespeitando você e a pessoa que está com você”, continuou Amado.

O cantor destacou que, para ele, ninguém deve palpitar na vida amorosa de outras pessoas: “Amor não tem idade. Se a menina está se sentindo bem e você também, acabou. Ninguém tem que se meter nisso e nem falar bobagem”.

Amado e Calita se casaram em março, na fazenda do artista, no Mato Grosso. A propriedade é avaliada em cerca de R$ 350 milhões. Alguns dos convidados chegaram ao local de jatinho. Eles se conheceram em meados de 2024, nos bastidores de uma apresentação do famoso.