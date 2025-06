Amanda Kimberlly explica tema do último “mesversário” e da festa de 1 ano de Helena

Amanda Kimberlly, mãe da filha caçula de Neymar, falou do último “mesversário” da criança, comemorado na terça (3/6). Helena, que completou 11 meses, ganhou uma celebração especial. O tema “jardim”, o mesmo escolhido para a festa de 1 ano da herdeira, que acontecerá no mês que vem, tem significado pessoal. Por meio do Instagram, a modelo e influenciadora explicou o conceito e se declarou à bebê.

Segundo Amanda, o encerramento de uma fase (a de comemorações mensais) vai deixar saudade, mas ela é muito grata. “Me despeço de um ciclo que vai ficar pra sempre no meu coração, os ‘mesversários’ da minha tutu. Escolhi o tema jardim porque desde que ela chegou, tudo floresceu ao meu redor. Cada mês foi como plantar uma sementinha de amor, regar com cuidado e ver brotar os momentos mais lindos da minha vida. Foi lindo em cada detalhe, flor, cor… Tudo feito com tanto carinho para celebrar o milagre que é vê-la crescer. Encerrar esse ciclo me enche de saudade e gratidão. Meu coração segue em flor, guardando cada lembrança como se fosse um pedacinho perfumado desse jardim que criamos juntinhas”, escreveu a mãe de Helena ao postar fotos dos 11 bolos já feitos para ela.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a caçula de Neymar, publicou fotos dos bolos de todos os “mesversários” da pequena Reprodução Instagram Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a caçula de Neymar, publicou fotos dos bolos de todos os “mesversários” da pequena Reprodução Instagram Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a caçula de Neymar, publicou fotos dos bolos de todos os “mesversários” da pequena Reprodução Instagram Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a caçula de Neymar, publicou fotos dos bolos de todos os “mesversários” da pequena Reprodução Instagram Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a caçula de Neymar, publicou fotos dos bolos de todos os “mesversários” da pequena Reprodução Instagram Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a caçula de Neymar, publicou fotos dos bolos de todos os “mesversários” da pequena Reprodução Instagram Voltar

Próximo

O aniversário da caçula do jogador de futebol será em 3 de julho, mas há a possibilidade de o evento ser antecipado. O motivo é a gravidez de Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar, que está na reta final. A influenciadora digital e empresária, vale lembrar, já é mãe de Mavie, que completará dois anos em outubro.

A festa de Helena, conforme o portal LeoDias noticiou com exclusividade, será dividida em três dias: dois para amigos e familiares, em casa, e um no jardim da mansão de Rafaella Santos, irmã do craque. A comemoração principal terá decoração de Nicole Sarfaty – Neymar bancará tudo, mas Rafaella também está cuidando da organização.