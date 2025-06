Amante do Professor, líder do CV, relatou ameaça antes da morte dele

A amante do traficante Fhillip da Silva Gregório, o Professor, 37 anos, contou às autoridades que o criminoso estava embriagado e a ameaçou antes de atirar contra si mesmo na noite do último domingo (1º/6). Em depoimento à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), a mulher contou que o chefe do tráfico do Complexo do Alemão, na zona norte, estava passando por um período de depressão e costumava misturar remédios controlados com bebidas alcoólicas.

De acordo com a mulher, os dois mantiveram um relacionamento extraconjugal por quatro anos e têm uma filha de dois anos. No entanto, ela havia terminado a relação recentemente e Professor não teria aceitado o fim do relacionamento.

A amante relatou que, por volta das 18h30, o traficante a chamou para uma casa onde eles costumavam se encontrar no Complexo do Alemão. Ela foi até o local e ele chegou momentos depois, mostrando sinais de embriaguez. No local, ele continuou ingerindo bebida alcoólica e passou a ofender a mulher, a chamando de “piranha” e afirmando que ela gostava de “homens que a maltratavam”.

Ainda durante a discussão, a mulher percebeu que o traficante estava armado e pediu para ele não beber mais, porque costumava se descontrolar. Nesse momento, a amante alegou que Professor teria dito que daria um tiro no pé dela e apontado a arma na altura da cintura da mulher. Em seguida, falou: “Quer ver eu me matar por sua causa?”. Após o questionamento, ele teria tirado a própria vida.

Após o disparo, ela saiu da casa para buscar ajuda e alguns homens entraram no imóvel. Eles perguntaram se ela havia sido responsável pelo tiro e cheiraram a mão dela com intuito de tentar sentir cheiro de pólvora. Em seguida, ordenaram para que ela entregasse a arma à Polícia Civil acompanhada de um advogado.