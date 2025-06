Ambulante vende 2 milhos por R$ 1.064 a turistas e é preso em praia

Uma equipe do Grupamento de Operações Especiais da Guarda Municipal do Rio de Janeiro prendeu um ambulante que aplicou um golpe contra um casal da República Dominicana, na Praia de Copacabana, na zona sul carioca, no último domingo (8/6).

De acordo com informações da corporação, inicialmente o vendedor cobrou ao casal R$ 300 pela compra de dois milhos verdes, mas as vítimas se recusaram a pagar a quantia. Posteriormente, ele baixou o preço para R$ 60, mas a máquina de cartão apresentou erro e não foi possível realizar o pagamento.

Leia também

Em seguida, um outro ambulante apareceu e emprestou sua máquina, sendo cobrado o valor de 191 dólares, o que, convertido para moeda brasileira, corresponde a R$ 1.064,50. O golpe foi constatado quando o casal checou o aplicativo do banco.

O valor da unidade do milho nas praias costuma ser de R$ 10 a R$ 20.