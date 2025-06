Ameaça de bomba faz voo desviar rota e fazer pouso de emergência

Um voo da companhia aérea Air India precisou realizar um pouso de emergência neste sábado (21), após uma ameaça de bomba a bordo da aeronave. O avião, que partiu de Birmingham, no Reino Unido, tinha como destino final a cidade de Nova Délhi, na Índia, mas foi desviado para Riade, capital da Arábia Saudita, onde pousou em segurança.

As autoridades sauditas atuaram prontamente após serem informadas da ameaça, garantindo a segurança dos passageiros e da tripulação. Em comunicado oficial, a Air India informou que todos os procedimentos de segurança foram adotados e que não houve feridos. A empresa também afirmou estar organizando soluções alternativas para levar os passageiros ao destino original.

De acordo com um porta-voz ouvido pelo jornal britânico The Mirror, a aeronave operava o voo AI114 quando foi comunicada da ameaça durante o trajeto. A companhia não divulgou detalhes sobre a origem da ameaça, mas reforçou que a medida de desvio foi tomada por precaução.

O caso acontece duas semanas após um grave acidente envolvendo a mesma companhia. Em 12 de junho, um Boeing 787 caiu segundos após decolar de Ahmedabad com destino a Londres, resultando na morte de pelo menos 279 pessoas — o pior desastre aéreo do mundo desde 2014.

Em resposta à tragédia, a Autoridade de Aviação Civil da Índia determinou a inspeção de todas as aeronaves do mesmo modelo e a Air India suspendeu voos para cidades como Londres, Paris e Dubai. As investigações sobre o acidente continuam em andamento.