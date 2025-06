Ameba comedora de cérebro mata mulher que lavou nariz com água parada

Uma mulher de 71 anos morreu após ser infectada por uma ameba rara e altamente letal, chamada de Naegleria fowleri, após usar água não esterilizada para irrigação nasal. O caso aconteceu no Texas, Estados Unidos, e foi relatado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em 29 de maio.

Segundo o relatório, a paciente utilizou por vários dias água armazenada no tanque de um trailer para lavar os seios da face. Pouco depois, começou a apresentar sintomas como dor de cabeça, febre, náusea e vômito, que são sinais iniciais da meningoencefalite amebiana primária (MAP), doença causada pelo protozoário N. fowleri.

Infecção de rápida evolução

A mulher não teve contato recente com lagos ou rios, onde a ameba costuma ser encontrada. No entanto, exames confirmaram a presença do parasita no líquido cefalorraquidiano dela. Apesar de receber tratamento médico, a paciente teve convulsões e morreu oito dias após o início dos sintomas.

Embora as autoridades não tenham conseguido detectar a ameba na água do trailer, possivelmente por causa do intervalo de 23 dias até a coleta das amostras, os testes mostraram que o líquido estava mais turvo do que o aceitável para consumo humano e com níveis baixos de desinfetante, o que pode ter favorecido a formação de biofilmes, estruturas que protegem microrganismos como a N. fowleri.

A infecção pela ameba é extremamente rara, mas quase sempre fatal. Nos Estados Unidos, apenas quatro pessoas sobreviveram entre os 164 casos registrados entre 1962 e 2023.

Ameba entra pelo nariz e atinge o cérebro

A Naegleria fowleri vive em água doce e morna, como lagos, rios ou até piscinas mal higienizadas, e se torna particularmente perigosa quando penetra pelo nariz. É por essa via que ela consegue chegar diretamente ao cérebro, destruindo o epitélio olfativo e avançando pelas fibras nervosas.

No corpo humano, o microrganismo se transforma em sua forma mais ativa, o trofozoíto, capaz de se reproduzir rapidamente e consumir células cerebrais. Por isso, a infecção costuma evoluir de forma agressiva, com complicações neurológicas graves e morte em poucos dias.

O CDC alerta que dispositivos de irrigação nasal devem ser usados apenas com água destilada, esterilizada ou previamente fervida. A recomendação vale especialmente para pessoas que utilizam água de fontes alternativas, como tanques de trailers ou poços artesianos.