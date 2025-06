Amiga faz apelo para ajudar no traslado de jovem boliviana com câncer internada em Rio Branco

Kathleen Mercedes, amiga da jovem Noemi, usou as redes sociais para fazer um apelo por ajuda financeira para custear o translado do corpo da paciente até a Bolívia, país de origem da família. Noemi, diagnosticada com um linfoma agressivo, entrou em cuidados paliativos em Rio Branco, após o avanço da doença mesmo com sessões de quimioterapia.

A paciente está internada no Hospital do Câncer do Acre (Unacon), onde Kathleen a conheceu. Em vídeo, ela relata a gravidade do estado de saúde da amiga e o desejo da família de sepultá-la em sua terra natal.

“Noemi hoje entrou em cuidados paliativos. A gente não sabe quando ela vai. Pode ser hoje ou amanhã. Só que a família queria muito que ela fosse sepultada em casa, no país dela, que é na Bolívia”, disse.

A amiga informou ainda que, segundo levantamento feito com a assistência social do hospital, o custo do traslado gira em torno de R$5 mil. “Por isso que hoje eu estou aqui com a mãe dela, que não fala português, mas ela vai falar um pouco com vocês também. A gente está pedindo qualquer valor que você puder ajudar para ter a possibilidade da Noemi ser enterrada em casa, no leito da sua família”, completou.

Emocionada, a mãe da jovem também falou, com dificuldades no português, sobre a situação. “Minha filha tinha câncer avançado, que foi detectado na Bolívia, em Cochabamba, e depois trouxemos para Rio Branco. Me ajudaram muito, os médicos, as amigas, as enfermeiras. Mas neste momento, peço de novo: quero levá-la de volta à Bolívia. A economia lá está muito mal e não tenho como pagar. Suplico por ajuda para reunir esses 5 mil reais.”

Kathleen finalizou o apelo deixando seu contato para doações e compartilhamentos. “Se você puder doar ou compartilhar com alguém da sua família ou amigos, qualquer quantia já vai ajudar imensamente para que a Noemi seja enterrada no seu país, junto com sua família.”