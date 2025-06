Amigo de empresário morto em Interlagos tem álibi, diz delegada

Apesar de não descartar completamente o envolvimento do amigo na morte do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, encontrado em uma obra no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, no dia 3 de junho passado, a Polícia Civil tem outras hipóteses como mais prováveis para o desfecho do caso. Rafael Aliste estava com ele no evento onde foi visto pela última vez.

De acordo com Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Rafael Aliste tem um álibi, embora anteriormente a polícia tenha detectado inconsistências na versão dele.

O amigo da vítima chegou a ser avaliado por meio de um perfilamento criminal. ”Ele passou pelo Núcleo de Análise Comportamental, porque é introvertido, calmo. A gente queria confirmar algumas declarações do desaparecimento, agora com o encontro do cadáver.”

A polícia também confirmou que Rafael sofreu um assalto no dia seguinte ao desaparecimento de Adalberto. Aos investigadores, ele tinha dito que voltou ao Autódromo de Interlagos com a esposa do empresário para ajudar nas buscas. Então, ele foi abordado e teve a moto e o celular roubados.

Leia também

Laudos de exames

A Polícia Civil espera laudos de exames que podem ser determinantes na resolução da morte do empresário.

Segundo Ivalda Aleixo, os resultados já estão no sistema da Polícia Civil, sob sigilo. Em breve, a delegada terá acesso a eles. São aguardados os resultados dos testes toxicológico, necroscópico e de DNA do sangue encontrado no veículo da vítima.

“O sangue no carro é importante para a gente. Tudo indica que ele [Adalberto] não chegou ao veículo”, destacou a diretora do DHPP.

Aleixo também destacou que a Polícia Civil analisará imagens de câmeras de segurança que pegaram ângulos distantes, mas podem ajudar de alguma forma na apuração do caso.

O encontro do corpo

A Polícia Militar (PM) encontrou um corpo, na manhã desta terça-feira (3/6), na Avenida Jacinto Júlio, no portão 9 do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, que, mais tarde, foi identificado como o empresário Adalberto Júnior, desaparecido desde 30 de maio. O empresário havia ido a um evento de motocicletas no autódromo e não voltou mais para casa.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

A polícia achou corpo de Adalberto próximo ao posto 9 do Autódromo de Interlagos

TV Globo/Reprodução 2 de 8

Os agentes localizaram o cadáver em um buraco de 2 metros de profundidade e 40 cm de diâmetro

TV Globo/Reprodução 3 de 8

De acordo com a PM, a vítima estava de capacete, o que dificultou a confirmação da identidade do corpo

TV Globo/Reprodução 4 de 8

Adalberto Junior estava desaparecido desde a última sexta-feira (30/5)

Rede social/Reprodução 5 de 8

O empresário Adalberto Junior com a esposa, Fernanda

Rede social/Reprodução 6 de 8

Ele era empresário

Rede social/Reprodução 7 de 8

O empresário Adalberto Junior com a esposa Fernanda

Reprodução/Redes sociais 8 de 8

Tinha 35 anos

Rede social/Reprodução

Desaparecimento

Adalberto desapareceu na noite de uma sexta-feira (30/5), após não retornar de um evento de moto no Autódromo de Interlagos. Ele estava com um amigo.

A esposa do empresário afirmou à polícia que o empresário lhe mandou mensagem, por volta das 20h, dizendo que iria ver uma corrida de motocross e que iria para casa posteriormente.

O amigo de Adalberto, Rafael Aliste, contou às autoridades que curtiu o evento com o empresário normalmente, participaram de algumas corridas de moto, beberam bebidas alcoólicas e se despediram por volta das 21h.

Adalberto nunca chegou ao próprio carro, que estava estacionado no kartódromo de Interlagos. O veículo foi apreendido pela polícia.

Quem é empresário

Adalberto Júnior era dono da rede “Óticas Angela”, que possui unidades em Osasco e Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Ele era casado com Fernanda Dândalo. Nas redes sociais, a mulher publicou fotos do casal em viagens internacionais como Paris, na França, e Roma, na Itália.

Adalberto também gostava passear de moto, hobby que era dividido com a companheira. Na última publicação do casal, Fernanda aparece ao lado do empresário, em frente a uma moto, com a legenda “motoqueiros selvagens”.