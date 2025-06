Amor, dinheiro e sexo: previsões da borra de café para todos os signos

O mês de junho é marcado pelo Dia dos Namorados e pelas festas juninas. Costuma ser um período marcado pelo amor e por bons momentos em família. Mas não será assim para todos os signos do zodíaco. Quer saber as previsões para o seu? Veja, abaixo, o que diz a cafeomancia, prática de ler o futuro com a borra de café.

Áries

As previsões da cafeomancia mostram símbolos marcantes para o seu signo no mês de junho, entre eles o trevo, a criança e o cometa. Trata-se de um ótimo mês para desenvolver melhores relações com a família.

Leia também

Para o casal, este é um bom mês para melhorar o desenvolvimento da relação, tente expor seus sentimentos de forma clara e objetiva, de ênfase a diálogos longos e positivos. Para os solteiros, maturidade e empoderamento são boas ações para o encontro de um par, aproveite os momentos com os amigos, vá se divertir e assim terá boas chances de novos encontros amorosos.

13 imagens Fechar modal. 1 de 13

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

Alto Astral / Reprodução 2 de 13

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

Arte/Metrópoles 3 de 13

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

Arte/Metrópoles 4 de 13

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

Arte/Metrópoles 5 de 13

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

Arte/Metrópoles 6 de 13

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade.

Arte/Metrópoles 7 de 13

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

Arte/Metrópoles 8 de 13

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

Arte/Reprodução 9 de 13

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

Arte/Metrópoles 10 de 13

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

Arte/Metrópoles 11 de 13

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

Arte/Metrópoles 12 de 13

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

Arte/Metrópoles 13 de 13

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

Arte/Reprodução

Touro

Taurino, as previsões da cafeomancia trazem símbolos importantes para o seu signo no mês de junho, entre eles: o olho, a janela e escorpião. Nos fala de um mês desafiador nas questões financeiras, atenção.

Nas finanças, o reconhecimento pode ocasionar prosperidade e satisfação financeira. Aproveite o momento para ampliar e aperfeiçoar seu conhecimento, mudanças importantes estão para acontecer.

Continue lendo no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.