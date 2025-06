amor-ou-armadilha?-veja-como-escapar-de-golpes-virtuais-no-dia-dos-namorados

Faltando menos de uma semana para o Dia dos Namorados, o portal LeoDias conversou com o Major Raphael Broocke, porta-voz da PMDF, sobre as orientações que os internautas devem seguir para evitar as armadilhas do amor em aplicativos de relacionamento. Com diversas plataformas disponíveis para encontrar um novo parceiro e passar a data bem acompanhado, muitos que utilizam esses serviços acabam sendo vítimas de criminosos, sofrendo golpes de variadas modalidades. A autoridade destacou os principais casos e explicou como se proteger para não cair em outra cilada. Anote aí!

“Muita gente recorre aos aplicativos de relacionamento em busca de uma companhia. Mas é importante lembrar que, junto com as possibilidades reais de conhecer alguém interessante, também existem os riscos. Principalmente quando falamos dos chamados golpes do amor. Vale ficar atento a alguns sinais”, disparou Broocke. Raphael então começou com as principais dicas: “Os perfis ‘perfeitos demais’, com fotos impecáveis, declarações de amor muito rápidas ou histórias dramáticas são geralmente o primeiro alerta. Além disso, quando a pessoa tenta levar a conversa para fora da plataforma, como WhatsApp ou Instagram, isso pode ser uma tentativa de escapar dos sistemas de segurança dos próprios aplicativos”.

