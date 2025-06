Ana Castela brinca e revela compra inusitada antes de leilão de Neymar: “Tenho que pagar”

A cantora Ana Castela foi mais uma das famosas que marcaram presença no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, nesta terça-feira (10/6), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Em entrevista a repórter do portal LeoDias, Mônica Apor, a boiadeira revelou que não pretende arrematar algo no evento pois comprou recentemente um boi de R$20 mil e ainda vai pagar pelo gado.

“Meu Deus do céu, gente. Eu já comprei um boi lá na igreja da minha cidade. R$20 mil. Eu já tenho que pagar. Não, tá bom já”, brincou a artista sobre arrematar algum item no leilão, e falou que se fosse escolher algo para leiloar, seria a roupa que usou no Grammy quando ganhou a premiação: “Seria bem legal”, afirmou.

Ana compartilhou com os fãs, na tarde desta segunda-feira (9/6), que precisou tomar soro durante o trabalho e explicou que ainda não sabe ao certo o que tem ocasionado o mal estar: “Ontem eu tive dor de barriga, gente. E estou passando mal. Estou ruim, não sei o que que é”, contou.

Atualmente, a boiadeira está trabalhando em um novo projeto de álbum pop, mas contou que ainda não tem data para o lançamento, e aproveitou para comentar sobre a regravação que fez da música “Modinha para Gabriela” de Gal Gosta, para um especial da TV Globo e afirmou: “ Muita [responsabilidade], música difícil, gente”.