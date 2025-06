Ana Castela participa do Leilão do Neymar Jr. e fala sobre nova era inspirada no country

Ana Castela está vivendo uma fase mais country, e prova disso foi o lançamento de seu novo álbum, “Let’s Go Rodeo”. Durante sua participação no 5º Leilão do Neymar na noite de terça-feira (10/6), a cantora, que está no auge da carreira, falou com a repórter do portal LeoDias, Mônica Apor, sobre o lançamento. Ela também se comparou à famosa personagem Hannah Montana, em quem se inspirou para essa fase cowgirl, e também comentou sobre as intensas gravações de clipes.

Para começar, Ana comentou sobre seu look da noite, no qual ousou ao apostar no salto alto. “Uma coisa assim meio Oscar, né? Gente, pois é…Tá pesado, né? Eu não gosto muito de andar de salto, mas tô gostando dessa vibe”, contou, animada.

Recentemente, Ana cortou o cabelo em um comprimento médio, mas colocou um megahair para o evento para dar uma diferenciada, ficando com um cabelão, que sempre foi sua marca registrada. “Botei pah!”, brincou ela.

Novo álbum

Sobre sua “fase country”, Ana Castela explicou: “A Hannah Montana, né, gente? Falaram que o meu álbum tá parecido com a Hannah Montana, né? Eu fiquei muito feliz com isso. E, bom, já deu vontade de fazer mais um álbum country. Então, estamos começando a trabalhar”, revelou.

Ana ainda deu detalhes sobre gravações de clipes, em especial sobre a faixa “Rodeio no Texas”. “Eu estava gravando um clipe agora também da música que já está no álbum que se chama ‘Rodeio no Texas’. E a gente sempre vai colocar um ‘continua’ ali, quem sabe, né?”, disse, sobre expectativas de fazer mais visuais.

Ela ainda contou que sente vontade de fazer um clipe para cada canção, mas foi sincera: “Eu tenho, mas eu tenho preguiça. Vamos ser sinceras, né? Porque [fazer] clipe demora demais, gente. Demora demais. Mas eu falei sempre para eles colocarem um ‘continua’, porque é muito legal.”

O álbum contém nove músicas inéditas e tem sonoridade inspirada no country norte-americano, misturada com elementos do sertanejo. O álbum foi lançado nas plataformas digitais, e o videoclipe da faixa “Olha Onde Eu Tô”, que também faz parte do projeto, já está disponível no YouTube.