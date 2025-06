Ana Cláudia Quintana é a próxima palestrante do Metrópoles Talks em SP

Médica, escritora e palestrante, Ana Cláudia Quintana é um dos nomes mais respeitados do país quando o assunto é envelhecimento e morte. E a autora do livro “A morte é um dia que vale a pena viver” é a próxima palestrante do Metrópoles Talks, em São Paulo. A palestra acontecerá no dia 24 de junho, no Teatro Bravos, em Pinheiros.

Especializada em cuidados paliativos pela Universidade de Oxford, Ana Claudia viralizou na internet após realizar uma palestra no TEDx que chamou a atenção de milhões de pessoas. Desde então, incentiva a sociedade a quebrar tabus sobre a morte e refletir em relação à finitude da vida. Suas palestras emocionam a plateia e trazem insights essenciais para quem deseja evoluir e enxergar valor na construção de memórias e legados.

Em uma palestra cheio de insights, Ana Cláudia defende que o que deve assustar as pessoas não é a morte em si, mas a possibilidade de não se aproveitar a vida, deixando de usar o tempo da maneira que se gostaria. Trata-se de um convite para a plateia repensar a existência e aceitar a essência de que o fim da vida é apenas o término natural de uma jornada.

Fundadora da Casa do Cuidar, Ana Claudia é formada pela Universidade de São Paulo (USP), com residência em Geriatria e Gerontologia no Hospital das Clínicas da FMUSP; e tem especialização em Cuidados Paliativos pela Universidade de Oxford.

A primeira edição do Metrópoles Talks em São Paulo reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa. A plateia lotou o Teatro Bravos, no Instituto Tomie Ohtake, e o evento foi um sucesso.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço onde mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas, em Brasília, foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas, em Brasília, foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Palestra: A morte é um dia que vale a pena viver

Data e horário: 24 de junho, às 20h

Local: Teatro Bravos (Instituto Tomie Ohtake), na Rua Coropé, 88 – Pinheiros, São Paulo – SP

Onde comprar: Sympla