Ana Hickmann nega dívida com ex-funcionária investigada por falsificação

Ana Hickmann se pronunciou após sua ex-funcionária, Cláudia Helena, suspeita de falsificar suas assinaturas, publicar um vídeo afirmando que não recebeu os valores previstos durante o período em que trabalhou para a artista. Em nota ao portal LeoDias, a equipe esclareceu que a justiça não reconheceu o processo trabalhista e que a apresentadora não deve nada à ex-funcionária.

Por meio de um comunicado, a equipe de Hickmann afirmou que não há nenhuma dívida com sua antiga assessora: “Com relação às declarações de Claudia Helena do Santos, a defesa de Ana Hickmann esclarece que a mesma não tem nada a receber da apresentadora e suas empresas, uma vez que o processo trabalhista já foi julgado improcedente”, informaram.

Claudia Helena Santos é acusada pela defesa da apresentadora de falsificar 48 assinaturas. Foto: Leo Dias / Montagem Reprodução Instagram Reprodução Instagram

“Cabe informar ainda que Claudia Helena está sendo investigada e processada civil e criminalmente por danos causados em falsificação de assinaturas em contratos negociados por Alexandre Correa”, a equipe reforçou que a antiga funcionária, é considerada a principal suspeita pelas falsificações de assinaturas, recentemente atestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

No vídeo publicado em suas redes sociais, Cláudia afirma que estava devolvendo um apartamento que teria ganhado de Ana Hickmann e seu ex-marido, Alexandre Correa, pouco antes da separação. A ex-funcionária alega não ter dinheiro para custear o imóvel e que a devolução estava sendo feita com multa, já que não recebeu os valores supostamente devidos por Ana.

Além disso, Cláudia também afirma que não conseguiu voltar a trabalhar após o escândalo. O vídeo foi compartilhado por Alexandre Correa, que afirmou que o material era “a prova do poder de destruição da outra parte em conluio com a mídia comprada em relação às falsas acusações”, escreveu o empresário, que vive uma disputa judicial com a apresentadora desde o divórcio.