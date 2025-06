Ana Maria Braga renova votos de casamento durante festa junina em sua fazenda

Ana Maria Braga, de 76 anos de idade, vive mais um capítulo de sua história de amor com Fábio Arruda, de 54, neste sábado (28). Em clima de festa junina, a apresentadora e o marido receberam uma bênção matrimonial do Padre Max, na capela da Fazenda Primavera, no interior de São Paulo.

Para a ocasião, a apresentadora do Mais Você escolheu novamente um vestido de noiva exclusivo criado por Lethicia Bronstein — mesma estilista que confeccionou o primeiro vestido com que Ana casou com Fábio, numa cerimônia intimista, em 4 de abril, na casa dos dois, na capital paulista. “Bênção das nossas alianças. 28/06/2025”, postou a apresentadora no Instagram. Ela ainda fez uma live no Instagram mostrando a missa, com direito a leitura de Mariana Maffeis, primogênita da apresentadora.

Singelo à primeira vista, o vestido guarda em si um universo de significados, como uma caixa de memórias. Lethicia mergulhou na simbologia do espaço onde a cerimônia aconteceu — uma capela recheada de imagens de santos, todos presentes de fãs, e vitrais inspirados na Sagrada Família — para traduzir em tecido a fé, as raízes e a história da apresentadora.

A saia, construída em patchwork, é um verdadeiro relicário: feita com rendas, fios, fitas, pérolas, crochês e botões de madeira que remetem aos vitrais da capela, ela representa as camadas da vida e da espiritualidade de Ana. O modelo também carrega uma referência afetiva à própria estilista: foi inspirado no véu do vestido que Lethicia Bronstein usou em seu casamento, há exatos 20 anos. Esta é a primeira vez que a estilista revisita e recria o véu do próprio vestido, costurando à peça uma memória profundamente pessoal e simbólica. E, para completar, Ana optou por entrar na capela com um terço nas mãos, que foi do batizado de Pietra, filha de Lethicia Bronstein, de 8 anos. A joia foi feita em ouro branco e pérolas pelo joalheiro Miguel Alcade.

“Minha intenção era que esse vestido despertasse a sensação de algo precioso, como uma peça que atravessou gerações na família da Ana Maria — uma verdadeira joia de afeto, guardada com carinho e história ao longo dos anos”, explica Lethicia.

Já o corpo do vestido, um modelo ombro a ombro bordado à mão, traz leveza e elegância ao visual. A paleta — um delicado mix entre off-white, pérola e chá — confere ao look um tom atemporal e poético. Para proteger Ana do frio, Lethicia criou um delicado xale confeccionado em renda francesa e cashmere, em tons suaves de bege e dourado, entrelaçado por fios de lurex. Ao longo da barra, ramos florais parecem cair como se fossem desenhados pelo tempo. Nos cabelos, Ana usou uma flor de patchwork, reforçando o ar bucólico e romântico da ocasião. O styling é de autoria de Fábio Paiva, figurinista do programa Mais Você.