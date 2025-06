Ana Paula Siebert conta reação de Justus após foto com homens na praia

Ana Paula Siebert chamou atenção ao aparecer em uma foto ao lado de diversos homens na Bahia. A modelo foi questionada sobre a reação do marido Roberto Justus e revelou que ele foi o primeiro a receber a foto e que achou engraçado.

“Ele confia em mim, e todos os homens que estavam no grupo estavam com seus namorados, maridos, e ainda assim os solteiros não namoram meninas. A maioria dos meus amigos são gays, como basicamente todos que estão ao meu redor todos os dias, e em especial no meu ciclo profissional. Eu amo”, declarou.

Na sequência, ela pediu para que parassem de “criar caso onde não existe”. “Nem tudo na vida é sério, as pessoas gostam de dar risadas, brincar… e nem todos são imaturos como a maioria do mundo. Sorte a minha meu marido não ser inseguro. Ele sabe bem o seu valor e é o mais brincalhão de todos”, completou.

Ana Paula Siebert conta reação de Justus após foto com diversos homens

Vicky entre os pais, Ana Paula Siebert e Roberto Justus

Ana Paula Siebert explica ausência de Ticiane em festa de Vicky

Esposa após Roberto Justus chegar com calça rasgada: "Vão se apaixonar"

Ana Paula Siebert e Roberto Justus

Ana Paula Siebert abriu o jogo sobre relação com Roberto Justus e carreira

