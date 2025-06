Ana Paula Siebert revela reação de Roberto Justus sobre foto com homens na praia

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, marcou presença no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., promovido pelo atacante do Santos Futebol Clube, na noite da última terça-feira (10/6). A socialite conversou com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, na ocasião, comentando a polêmica que viralizou sobre uma foto na Bahia, em uma praia com cenário paradisíaco, ao lado de 10 amigos de sunga exibindo a boa forma. Sem papas na língua, revelou se o empresário com quem é casada ficou com ciúmes do registro, em que aparece de biquíni, sorridente, cercada pelos rapazes.

“Eles são muito bonitos! Tem como não postar a foto? Tem que postar a foto! Você sabe o que é engraçado? É que a primeira pessoa a receber a foto foi o Roberto. Ele já encaminhou para o grupo da família e falou: ‘Olha onde a minha mulher está (risos)’. Então a gente tem essa liberdade, e isso é muito gostoso. Causou, e eu falei: ‘Eu sabia que ia causar’. Mas deixa, meus amigos são muito bonitos e têm que mostrar mesmo. É isso! A gente tem esse relacionamento que, graças a Deus, eu falo, não é um problema”, disparou Siebert.

“A gente sabe ser leve, e a vida é muito melhor assim, né? Quem tem segurança, amor e respeito, o resto a gente se diverte”, completou a mulher de Justus. A respeito da participação no leilão e da possibilidade de ser a felizarda a ganhar uma coroa personalizada, banhada a ouro com 18 quilates, cravejada de safiras, ônix e outras gemas preciosas, que pode ser arrematada na ocasião, comentou: “É o terceiro ano seguido e o segundo ano que a gente apresenta. Neste ano, temos quatro lotes, a responsabilidade está grande, mas é, sim, um prazer”.

“Porque é um instituto muito sério e que traz benefícios para mais de 3 mil crianças, e a gente foi visitar pessoalmente em momentos diferentes. A gente adora a causa, então é uma alegria, um privilégio. Não sei (sobre o Roberto escolher a coroa), mas o que ele arrecadar, ajudando e ainda dar para mim, vou ficar feliz em dobro. Eu vou cutucar ele! Sempre cutuco. Dou um chute, se precisar, embaixo da mesa. Já coloco na casa nova”, finalizou a loira dando um show de simpatia e elegância.