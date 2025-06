Análise dos rivais: Chelsea não faz força para vencer o Los Angeles, mas leva sustos antes do Flamengo

O comportamento do time sem a bola no primeiro tempo foi de muita intensidade na marcação. A equipe de Maresca joga no campo do adversário, pressionando alto, com os zagueiros quase na linha do meio de campo. Na defesa e no ataque, tudo passa por Moisés Caicedo, volante da seleção do Equador. O Chelsea usa muito os lados do ataque, mas pode ser mais letal por dentro, com Palmer e Enzo. O meia inglês tem boa finalização de fora da área e muita visão de jogo, e o argentino é completo.