ancelotti-revela-conversa-com-gerson-sobre-ida-ao-zenit:-“avaliaremos”

Uma possível ida de Gerson ao Zenit, da Rússia, foi assunto durante a coletiva do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, realizada nesta segunda-feira (9/6) em São Paulo.

Gerson é um dos principais jogadores do Flamengo e titular da Seleção

Jogador pode deixar o Rubro-negro e acertar com o Zenit, da Rússia.

Ancelotti revelou que conversou com Gerson sobre ida ao Zenit.

Durante o fim de semana de treinamentos, Ancelotti foi visto conversando com o meia do Flamengo e confirmou que a possibilidade do meia jogar na Rússia foi abordado entre os dois. O italiano afirma que, a princípio, não impedirá a convocação da Seleção Brasileira.

“Eu falei com ele, obviamente é uma decisão pessoal, que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começará o Mundial. Obviamente, há campeonatos mais exigentes do que outros, mas o que vamos olhar e fazer este ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia”, disse Ancelotti.

O comandante da Seleção Brasileira destacou ainda que não fechará as portas para atletas de centros menores do futebol mundial.

“Tentaremos avaliar os jogadores que estão em todos os campeonatos, são muitos. Há uma lista larga de jogadores do Brasil. O trabalho que faremos é olhar os jogadores, todos podem ser protagonistas no Mundial de 2026”, declarou o treinador.

O Brasil entra em campo, nesta terça-feira (10/6), às 21h45, contra o Paraguai, em busca de uma vitória. Se vencer o jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção pode garantir vaga na Copa do Mundo caso a Venezuela perca para o Uruguai.