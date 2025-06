Ancelotti se declara após classificação da Seleção: “Imenso orgulho”

O Brasil garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026, após vencer o Paraguai, por 1 x 0, na noite desta quarta-feira (11/6). Além da vaga para o Mundial, a partida marcou a primeira vitória de Ancelotti com a Seleção Brasileira. Nas redes sociais, o treinador se declarou ao plantel e escreveu mensagem de força, com foco no Mundial.

Com a classificação dessa quarta-feira (11/6), a Amarelinha segue sendo a única seleção a se classificar para todas as edições de Copa do Mundo.

Em seu X (antigo twitter), Carletto escreveu:

“Será um imenso orgulho e uma grande honra comandar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Somos uma família dentro e fora de campo, com o apoio da CBF, dos jogadores e da nossa torcida. Vamos juntos, com trabalho, paixão e o sonho de conquistar mais uma Copa. Vamos, Brasil!”

Já classificada, a Seleção Brasileira ainda tem dois compromissos pelas eliminatórias da competição. A Amarelinha enfrenta o Chile, na data prevista de 9 de setembro, e a Bolívia, no dia 14 do mesmo mês.