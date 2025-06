Ancelotti testa nova escalação para jogo contra o Paraguai. Confira

Pensando no duelo contra o Paraguai na terça-feira (10/6), às 21h45 na Neo Química Arena, em São Paulo, o técnico Carlo Ancelotti testou algumas mudanças na escalação da Seleção Brasileira em relação à equipe que entrou em campo na última quinta-feira (5/6) contra o Equador.

O Brasil contará com o retorno de Raphinha para o confronto contra os paraguaios. Com isso, o jogador do Barcelona deve ser titular na partida.

3 imagens

Ancelotti testou opções para jogo contra o Paraguai.

@rafaelribeirorio / CBF 2 de 3

Raphinha pode voltar ao time titular.

@rafaelribeirorio / CBF 3 de 3

Martinelli também esta´sendo analisado.

@rafaelribeirorio / CBF

Confira a escalação treinada por Ancelotti neste domingo:

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

Durante a atividade, Ancelotti chegou a tirar um meio-campista (Gerson e depois Bruno Guimarães) para colocar um atacante (Martinelli e mais tarde, Richarlison). O esquema ofensivo pode ser uma alternativa durante a partida.

O Brasil entra em campo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, em busca de uma vitória. Se vencer, a Seleção pode garantir vaga na Copa do Mundo caso a Venezuela perca para o Uruguai.