Ancelotti vai ter trabalho: em jogo truncado, Brasil só empata com o Equador

A “era Ancelotti” começou com empate: o Brasil ficou no zero a zero com o Equador em jogo disputado nesta quinta-feira (5/6) no Monumental, na cidade de Guaiaquil. A Seleção criou poucas chances devido ao sistema defensivo forte do rival.

O destaque positivo da Seleção ficou por conta de Vini Jr., que mesmo com pouco espaço, conseguiu criar as melhores chances do Brasil. Pelo lado negativo, o lateral Vanderson não conseguiu estar à altura do desafio e Richarlison não teve um bom retorno à Seleção ao não conseguir se livrar da marcação equatoriana.

Com o empate, o Brasil fica na 4ª colocação, podendo ser ultrapassado pela Colômbia que joga nesta sexta-feira (6/6) contra a Bolívia em casa. Agora, a Seleção Brasileira volta a São Paulo onde, na próxima terça-feira (10/6), joga contra o Paraguai na Neo Química Arena, estádio do Corinthians às 21h40.