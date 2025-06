Angélica compartilha registros inéditos com namorada de Joaquim e homenageia a nora

Neste sábado (7/6), Angélica usou as redes sociais para demonstrar seu carinho pela namorada de Joaquim, seu primogênito com Luciano Huck. A apresentadora homenageou Manoela Esteves, que completa 21 anos e compartilhou registros inéditos ao lado da jovem, que convive com a família há quatro anos.

“Viva essa menina iluminada que amamos. Dia da nossa Mano, essa mulher generosa, doce e forte, que leva alegria e amor por onde passa”, iniciou a mulher de Luciano em um post no story do Instagram.

Angélica ainda declarou sua torcida no novo ciclo da nora: “Que sua jornada seja de realizações, estaremos sempre aqui torcendo por você”, completou ela, que mostrou diversos momentos especiais que passou ao lado da namorada de Joaquim ao longo dos quatro anos de relacionamento dos dois.

Manoela e Joaquim começaram a namorar em 2021, quando tinham 16 anos. Desde então, a estudante leva uma vida discreta e longe de qualquer tipo de exposição. Com a conta fechada nas redes sociais, a jovem não costuma revelar detalhes de seu relacionamento com o herdeiro Huck.

Recentemente, a família de Luciano e Angélica se envolveu em uma polêmica que gerou o fim do relacionamento de Benício, filho do meio dos artistas, com a influenciadora Duda Guerra. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, o apresentador comentou a situação: “Tem coisas que não precisam estar na televisão, não precisa compartilhar. Acho muito importante ter consciência de quais assuntos são particulares, familiares e quais são públicos. Você ter clareza onde termina uma coisa e começa outra. Faz bem para todo mundo, faz bem pra família e saúde mental das pessoas envolvidas. Acho que ter essa clareza e maturidade, só o tempo traz”, pontuou.