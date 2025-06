Angélica homenageia nora em postagem de aniversário: “Doce e forte”

Após a recente polemica envolvendo Duda Guerra, ex-namorada do filho do meio, Benício, Angélica viralizou novamente nas redes sociais. Desta vez, os internautas ficaram surpresos após a apresentadora homenagear Manoela Esteves, namorada do filho mais velho, Joaquim, no dia do aniversário dela.

A homenagem veio em postagem nos stories de Angélica, onde ela escreveu: “Viva a essa menina iluminada que amamos! Dia da nossa ‘Mano’. Essa mulher generosa, doce e forte, que leva alegria e amor por onde passa. Que sua jornada seja de realizações. Estaremos sempre aqui torcendo por você”, disse a apresentadora.

Joaquim e Benício namoram, oficialmente, desde 2020, quando os dois tinham 16. A postagem de Angélica para celebrar a data contou ainda com fotos de Manoela e registros dela com Joaquim e também com os outros filhos da apresentadora, Benício e Eva.

Recente polêmica

O registro no aniversário da nora chamou atenção da web justamente pela recente polêmica envolvendo o namoro de Benício com a influenciadora Duda Guerra. Os dois se envolveram em uma briga pública com outra influenciadora e Angélica precisou se pronunciar sobre a situação.

Relembre a polêmica

A influenciadora Duda Guerra, namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, se desentendeu com Antonela Braga após uma confusão envolvendo redes sociais.

A nora de Angélica ficou irritada após a influenciadora começar a seguir Benício mesmo sem conhecê-lo. Como o perfil dele é privado apenas para amigos e familiares, Duda questionou a atitude de Antonela.

No final desta terça-feira (6/5), Duda publicou um vídeo no Instagram expondo a situação e criticando Antonela, com quem esteve junto em uma viagem de influenciadores.

“Para quem não sabe, dix é uma conta privada, não uma conta normal. Meu namorado já é uma pessoa reservada, o perfil é fechado, imagina o dix, que é só para melhores amigos, para postar intimidades, coisa que você não postaria com o Instagram normal. Eles não são amigos, não são do mesmo ciclo de amizade, eles não convivem, nunca nem se viram”, disse a adolescente.

Depois da repercussão do vídeo, Duda começou a receber uma série de críticas pela maneira como conduziu a situação. A treta também envolve outras duas criadoras de conteúdo: Júlia Pimentel e Liz Macedo.

Até o momento, Angélica e Luciano não comentaram abertamente a situação.