Anitta cancela show no São João de Campina Grande por infecção bacteriana grave

A cantora Anitta cancelou sua apresentação no São João de Campina Grande, na Paraíba, que estava marcada para a próxima quarta-feira (18). O motivo foi uma infecção bacteriana severa, que exige tratamento imediato e cuidados médicos.

O evento é considerado uma das maiores festas juninas do Brasil e aguardava com grande expectativa a estreia da artista no palco.

Em um áudio divulgado nas redes sociais, Anitta explicou que está passando por um momento delicado de saúde e lamentou não poder comparecer.

“Infelizmente, não vai ser dessa vez meu primeiro São João de Campina Grande. Nem preciso dizer pra vocês que estou triste”, disse a cantora.

Anitta relatou que a infecção já se arrastava há alguns dias e que, mesmo tentando se recuperar a tempo, precisa seguir um tratamento rigoroso com antibióticos na veia.

“Está tudo sob controle, mas o tratamento é lento. Sei que vai ficar tudo bem”, afirmou.

A cantora também revelou que este tem sido um ano desafiador no quesito saúde, com cancelamentos de compromissos importantes. Além do São João, Anitta já havia ficado de fora do Coachella 2025, nos Estados Unidos, alegando na época “motivos pessoais inesperados”.

Por conta da infecção, ela também precisou cancelar a participação em um evento ambiental no Rio de Janeiro, que contaria com as ministras Sonia Guajajara e Marina Silva.

Anitta encerrou a mensagem agradecendo o apoio dos fãs: