Aniversário de Mâncio Lima movimenta mais de R$600 mil e impulsiona economia local

A cidade de Mâncio Lima celebrou seus 48 anos com uma programação especial que movimentou mais de R$ 600 mil na economia local. Realizado entre os dias 22 e 30 de maio, o evento contou com apresentações musicais do cantor gospel Anderson Freire e da Banda Lambasaia, além de atrações para toda a família na Praça São Sebastião e no Complexo Esportivo Totão.

Um parque temático garantiu a diversão das crianças, enquanto o público aproveitou a gastronomia regional e se refrescou com água de coco gelada.

Mais de 50 empreendedores participaram da festa, oferecendo uma grande variedade de produtos e fortalecendo o comércio local. Os artesãos também comemoraram boas vendas durante o evento. Para o prefeito Zé Luiz, o sucesso da programação reforça a importância de investir em eventos culturais como forma de aquecer a economia e valorizar os talentos e produtos da região.