Aniversário termina em tragédia: homem esfaqueado durante festa morre no PS de Rio Branco

João Ronilson Soares da Silva, de 52 anos, que foi ferido a golpes de faca na noite de domingo (8), em frente à sua residência, localizada no Beco do Motel Classic, no Conjunto Habitat Brasil, em Rio Branco, morreu na tarde desta terça-feira (17), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro da capital.

Segundo testemunhas, João Ronilson estava comemorando seu aniversário — ocorrido em data anterior — bebendo na companhia de duas mulheres quando, inesperadamente, foi abordado por um homem identificado como César, conhecido como “Pagode”. Armado com uma faca, o agressor desferiu três golpes contra ele. As facadas atingiram a orelha, o lado direito do peito e as costas da vítima. Após o ataque, o suspeito fugiu do local a pé.

Amigos da vítima prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos, estabilizaram João Ronilson e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, o quadro clínico do paciente era considerado gravíssimo. Após ser levado ao centro cirúrgico e submetido aos procedimentos médicos, a vítima permaneceu internada na UTI, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta terça-feira.

O corpo de João Ronilson foi levado ao necrotério do Pronto-Socorro de Rio Branco e, posteriormente, recolhido por agentes de necropsia, que o encaminharam à sede do Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do crime, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca de prender o suspeito, mas ele não foi localizado.

A investigação inicial está sendo conduzida pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será repassada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).